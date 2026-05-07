В Рязани продолжили ремонт аварийного коллектора на Коломенской

Водоканал уже ввел в эксплуатацию 50-метровый участок у дома 39, корпус 4, по Московскому шоссе. Сейчас работы идут у дома 45, корпус 1, — там проложат еще 50 метров трубы. Стоки по-прежнему перекачивают по временной схеме. Чтобы не повредить жилые дома и другие объекты, трубы монтируют щитовым методом глубоко под землей.

В Рязани устраняют последствия обрушения канализационной трубы на улице Коломенской (повреждено более 100 метров). Об этом сообщили в пресс-службе МУП «РМПТС».

Фото: МУП «РМПТС».