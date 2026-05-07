В Рязани побит температурный рекорд 1967 года

Отмечается, что рекорды тепла на территории европейской части России обновляются третьи сутки. 4 мая их фиксировалось два, 5 мая — шесть, 6 мая — 10. Самый большой температурный рекорд установлен в Рязани. Так, 6 мая столбики термометров поднялись до +29 градусов, что на 1,5 градусов выше прежнего достижения 1967 года.

В Рязани побит температурный рекорд 1967 года. Об этом сообщил центр «Фобос».

Отмечается, что 7 мая — финальный день «майского лета». Температура воздуха в центральных областях европейской части России поднимется до +25…+30 градусов. 8 мая может резко похолодать. Термометры «в лучшем случае» покажут +15…+20 градусов. Еще на 5 градусов температура воздуха может понизиться 9 мая.