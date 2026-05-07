В Рязани неизвестные запихнули водителя маршрутки в свою машину и избили

В четверг, 7 мая, около 12:30 в Рязани на улице Дзержинского произошел конфликт между водителями маршрутки № 99 и белого микроавтобуса. По словам очевидцев, которые описали инцидент РЗН. Инфо, конфликт начался с дорожного спора между остановками «Музучилище» и «Улица Гагарина».

По данным пассажиров маршрутки, водители не поделили дорогу, после чего начали ругаться через открытые окна во время движения. На остановке «Улица Гагарина» микроавтобус перегородил проезд маршрутке. Из него вышли трое молодых людей. Водитель маршрутки также вышел из салона — словесная перепалка возобновилась и быстро переросла в потасовку.

Свидетели утверждают, что мужчины силой затолкали пожилого водителя в свой автомобиль и нанесли ему несколько ударов. Одна из пассажирок выбежала на улицу, чтобы зафиксировать номер машины агрессоров, другие участники инцидента начали звонить в полицию. Как только один из нападавших заметил, что происходящее снимают, водителя отпустили.

В итоге полицию не вызвали, водитель маршрутки продолжил движение.

Регистрационные номера транспортных средств, фигурирующих в инциденте: микроавтобус — Х776УМ62, маршрутка № 99 — Х092ТВ62.