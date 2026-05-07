В Рязани мужчина под наркотиками отобрал велосипед у ребенка

В полицию обратился 38-летний отец и сообщил, что неизвестный отобрал велосипед у его 9-летнего сына в парке на окраине города. Ориентировку на злоумышленника разослали всем наружным нарядам. Спустя полчаса инспекторы ДПС заметили в Московском районе мужчину на похожем велосипеде и задержали его. Выяснилось, что 21-летний подозреваемый находился под воздействием наркотиков — он решил «угнать» велосипед, чтобы быстрее добраться до приятеля.

Выяснилось, что 21-летний подозреваемый находился под воздействием наркотиков — он решил «угнать» велосипед, чтобы быстрее добраться до приятеля. Возбуждено уголовное дело за грабеж, ему грозит до четырех лет колонии.