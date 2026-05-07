В Рязани изменят схему движения по улице Кольцова

В администрации отметили, что в настоящее время заезд на улицу Кольцова осуществляется с улицы Сенной в сторону улицы Соборной. Однако с 1 июня направление движения по улице изменят. Заезд на улицу Кольцова будет осуществляться с улицы Соборной в сторону Сенной. Отмечается, что улица Кольцова останется односторонней. На месте будут установлены запрещающие дорожные знаки. Администрация просит водителей принять эту информацию к сведению.