Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 083
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 150
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 427
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
4 373
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
В Рязани изменится движение транспорта в период празднования Дня Победы
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Рязани будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках улиц 8 и 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

8 мая с 6:00 до 11:00 будет запрещена парковка на Скорбященском проезде.

С 20:00 8 мая до 15:30 9 мая ограничение коснется:

  • участков от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской,
  • ул. Соборной,
  • пл. Соборной,
  • ул. Петрова,
  • ул. Сенной,
  • Первомайского проспекта.

9 мая с 11:00 до 15:00 будет перекрыто движение на съезде к Лыбедскому бульвару, а с 16:00 до 19:00 — на Первомайском проспекте, ул. Чкалова и проезде Завражнова.

Также с 6:00 до 18:00 движение будет ограничено на пл. Соборной и ул. Петрова.

Кроме того, с 10:00 до 11:00 на ул. Полетаева будет организовано безопасное дорожное движение в районе памятника Ф. А. Полетаеву.

Администрация города призывает автомобилистов и пешеходов учитывать эти изменения при планировании маршрутов.