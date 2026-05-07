В Рязани изменится движение транспорта в период празднования Дня Победы

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Рязани будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках улиц 8 и 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

8 мая с 6:00 до 11:00 будет запрещена парковка на Скорбященском проезде.

С 20:00 8 мая до 15:30 9 мая ограничение коснется:

участков от ул. Новослободской до д. 36 по ул. Лево-Лыбедской,

ул. Соборной,

пл. Соборной,

ул. Петрова,

ул. Сенной,

Первомайского проспекта.

9 мая с 11:00 до 15:00 будет перекрыто движение на съезде к Лыбедскому бульвару, а с 16:00 до 19:00 — на Первомайском проспекте, ул. Чкалова и проезде Завражнова.

Также с 6:00 до 18:00 движение будет ограничено на пл. Соборной и ул. Петрова.

Кроме того, с 10:00 до 11:00 на ул. Полетаева будет организовано безопасное дорожное движение в районе памятника Ф. А. Полетаеву.

Администрация города призывает автомобилистов и пешеходов учитывать эти изменения при планировании маршрутов.