Рязанских водителей предупредили о рисках оформления ДТП при сбоях интернета

Российский союз автостраховщиков рекомендовал автовладельцам всегда иметь при себе бумажный бланк извещения о ДТП (европротокол). Если интернет не работает, оформить аварию онлайн не получится. Бумажный бланк можно заранее взять в своей страховой компании. Также РСА советует держать под рукой контакты страховщика, чтобы оперативно сообщить о ДТП и получить консультацию.

