В России с начала СВО погибли 85 детей

Львова-Белова заявила, что провела встречу со специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье, где, прежде всего, говорили о погибших и раненых детях. Отмечается, что с начала спецоперации 85 несовершеннолетних погибли. Ранения получили 220 детей. «Говорили о том, что растет количество детей, которые завербованы украинской стороной, вовлечены в экстремистскую деятельность», — добавила Львова-Белова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что с начала СВО в России погибли 85 детей. Об этом она сообщила в интервью ИС «Вести», передало РИА Новости.

Львова-Белова заявила, что провела встречу со специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье, где, прежде всего, говорили о погибших и раненых детях.

Отмечается, что с начала спецоперации 85 несовершеннолетних погибли. Ранения получили 220 детей.

«Говорили о том, что растет количество детей, которые завербованы украинской стороной, вовлечены в экстремистскую деятельность», — добавила Львова-Белова.