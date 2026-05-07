В России могут заблокировать игры GTA, Sims и FIFA

Роскомнадзор подал иски к разработчикам GTA, Sims и FIFA. Их призывают к ответу из-за отказа в локализации персональных данных игроков. Речь идет об IP-адресе, платежных реквизитах, электронной почте и других данных, которые по закону могут храниться только в России. Отмечается, что если компании не выплатят назначенные штрафы до шести миллионов рублей, то РКН заблокирует доступ к их продуктам.

