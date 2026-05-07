В РГАТУ прошла очная весенняя сессия агротехнологических классов

В РГАТУ прошла весенняя сессия агротехнологических классов, в которой приняли участие около 150 школьников из различных округов Рязанской области. Открывая мероприятие, врио ректора Елена Правдина отметила, насколько важна ранняя профориентация и популяризация аграрных специальностей среди молодежи. Она подчеркнула, что агротехнологические классы представляют собой эффективный способ взаимодействия между школой и вузом, позволяя будущим абитуриентам заранее погрузиться в профессию.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Евгений Кошелкин также акцентировал внимание на необходимости квалифицированных кадров для регионального АПК.

Для участников сессии была подготовлена насыщенная программа. Школьники посетили различные мастер-классы, посвященные профессиям в агропромышленном комплексе. Под руководством преподавателей и студентов университета они смогли попробовать себя в практической деятельности, познакомиться с современными технологиями в сельском хозяйстве и задать вопросы о поступлении и учебе в РГАТУ.

В конце мероприятия активные участники агротехнологических классов получили памятные подарки от представителей агробизнеса, что стало приятным сюрпризом и подтвердило интерес работодателей к подготовке будущих кадров для отрасли.

РГАТУ продолжает активно поддерживать школьников в выборе профессии, укрепляя связь между образованием, наукой и реальным сектором экономики региона.