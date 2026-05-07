В Пронском округе начали ремонтировать мост через реку Роговую

Мост находится у поселка Восточный на дороге «Пронск — Октябрьский — Семенск — Семеновский». Он обеспечивает подход к трассе М-6 «Каспий» и доступ к детскому саду, фельдшерскому пункту и Дому культуры. Подрядчик уже начал усиливать опоры. Также запланированы замена пролета, установка новых ограждений и ремонт примыкания моста к дороге. Всего в этом году по нацпроекту в регионе приведут в порядок 9 мостов.

В Пронском округе начали ремонтировать мост через реку Роговую. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса по Рязанской области.

Мост находится у поселка Восточный на дороге «Пронск — Октябрьский — Семенск — Семеновский». Он обеспечивает подход к трассе М-6 «Каспий» и доступ к детскому саду, фельдшерскому пункту и Дому культуры. Подрядчик уже начал усиливать опоры. Также запланированы замена пролета, установка новых ограждений и ремонт примыкания моста к дороге.

Всего в этом году по нацпроекту в регионе приведут в порядок 9 мостов.

Фото: пресс-служба Минтранса по Рязанской области.