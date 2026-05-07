В Перми учеников школы эвакуировали в подвалы из-за атаки БПЛА

Отмечается, что атака на Пермь началась около девяти утра 7 мая. Жители услышали серию взрывов в Индустриальном районе, на Крохалевке и в Запруде. По данным Mash, удар пришёлся по техническому этажу многоквартирного дома. Пострадал человек. По данным канала, для атаки ВСУ используют БПЛА типа ФП-1: они оснащены скоростью около 150 км/ч, дальностью полёта до 1600 км и боевой частью в 60-120 кг.

