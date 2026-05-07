В одном из округов Рязанской области начался капремонт 10 многоквартирных домов

В Спасском округе начался капитальный ремонт 10 многоквартирных домов. Об этом сообщила райадминистрация.

В селе Кирицы подрядчик уже завершил работы по ремонту крыши в доме № 2 на улице Интернатской. В селе Ижевское, в доме № 18 на улице Заводской, успешно завершены работы по электроснабжению.

В 2026 году в Спасском округе планируется провести капитальный ремонт еще 21 многоквартирного дома, что включает 43 различных конструктивных элемента, таких как крыши, системы электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, а также работы по ремонту подвалов и фасадов.

Отмечается, что за выполнение работ отвечают подрядчики ООО «Ударник» и ИП Задубровский.