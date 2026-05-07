В МО заявили о третьей атаке БПЛА на Рязанскую область за сутки

В Минобороны заявили о третьей атаке БПЛА на Рязанскую область за сутки. Об этом сообщили в соцсетях министерства.

В период с 12.00 до 16.00 7 мая дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над Рязанской областью. Число перехваченных дронов не указано.

Всего над Россией за этот период сбито 82 беспилотника.

Напомним, над Рязанской областью 7 мая уничтожили уже 10 дронов. Повреждений и пострадавших нет.