В МИД РФ призвали дипломатов и граждан срочно эвакуироваться из Киева

«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны… обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву», — говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство разослало иностранным дипмиссиям ноту с требованием заблаговременно вывезти персонал и гражданских лиц из Киева в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве 9 мая. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии пояснила, что предупреждение Минобороны от 4 мая является ответной мерой на агрессивные заявления Зеленского, сделанные им на саммите в Ереване.

