В МЧС прокомментировали пожар в жилом доме в Рязанской области

Информацию РЗН. Инфо предоставили в пресс-службе ведомства в четверг, 7 мая. Пожар произошел в селе Красный Холм Шиловского района. Сообщение о загорании поступило в 1:29. Пожар локализовали в 2:14, полная ликвидация огня зафиксирована в 6:35. Площадь возгорания составила 112 м². В тушении участвовали две единицы техники и шесть человек личного состава МЧС. В результате пожара погибших и пострадавших нет.