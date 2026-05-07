В МЧС подтвердили пожар в строящейся многоэтажке в Рязани

В МЧС рассказали подробности пожара в строящейся рязанской многоэтажке в районе Шлаковый. В 14:55 поступило сообщение о возгорании на кровле строящегося многоэтажного дома. В 15:33 пожар локализовали, а в 15:58 зафиксировали полную ликвидацию огня. Площадь пожара составила 20 м². Выяснилось, что загорелся рубероид — кровельный рулонный материал. В тушении участвовали 3 единицы техники и 12 человек личного состава МЧС. Ранее о пожаре в Шлаковом сообщили очевидцы.

