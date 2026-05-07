В Латвии сообщили о падении предположительно украинских беспилотников

На территории Латвии упали два беспилотника. Об этом сообщает Delfi. Один из дронов упал на территории нефтебазы компании East-West Transit в городе Резекне на востоке страны. По данным СМИ, беспилотник попал в пустой резервуар. Предположительно, она были запущены украинской стороной для ударов по территории России.

На территории Латвии упали два беспилотника. Об этом сообщает Delfi.

Один из дронов упал на территории нефтебазы компании East-West Transit в городе Резекне на востоке страны. По данным СМИ, беспилотник попал в пустой резервуар. Предположительно, она были запущены украинской стороной для ударов по территории России.

Местные жители рассказали, что ночью слышали гул в небе, звуки, похожие на взрывы, а также видели вспышки света.

На месте работают сотрудники силовых ведомств. Национальные вооруженные силы Латвии подтвердили факт падения БПЛА.