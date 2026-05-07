В ИП «Рязанский» планируют запуск производства металлоконструкций для кондиционеров

Инвестпроект по строительству производства легких металлоконструкций для систем кондиционирования представила в четверг, 7 мая, компания «Станкоиндустрия» на Инвестсовете при Корпорации развития Рязанской области. Объем заявленных инвестиций в строительство и запуск составляет 500 млн рублей. Инвестор намерен локализовать свой проект на территории Индустриального парка «Рязанский». На участке 2 га планируется построить два производственно-складских помещения и офисный блок общей площадью 3,3 тыс. кв. м. Выход на этап строительства намечен на конец этого года, а запуск производства — на четвертый квартал 2027 года. Новое производство позволит создать 35 рабочих мест.

По словам инвестора, отечественный рынок кондиционирования стремительно расширяется, и создание нового современного предприятия будет соответствовать спросу на импортозамещающую продукцию в этой отрасли.