В Госдуме рассказали о новой мошеннической схеме с перепродажей авиабилетов

Член комитета Госдумы Антон Немкин рассказал, что такие мошенники просят предоплату за билеты, а затем исчезают, используя данные жертв в других схемах, передает РИА Новости. Мошенники создают иллюзию выгодной сделки, подстраиваясь под растущий интерес к путешествиям. Они предлагают купить билеты «с рук», утверждая, что смогут переоформить их на другого человека, хотя это невозможно для субсидированных билетов. Злоумышленники часто просят личные данные, включая фотографии документов, а затем требуют предоплату. После получения денег они прекращают общение, оставляя жертв без средств и с риском использования их данных в других мошеннических схемах.

Немкин подчеркнул, что такие схемы используют психологические приемы и манипуляции. Он призвал людей покупать билеты только через официальные каналы и не передавать личные данные незнакомцам.