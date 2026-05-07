Ушаков рассказал, какие иностранные гости приедут в Москву на 9 Мая

На Парад Победы в Москве 9 мая приедут несколько иностранных лидеров, которые сами выразили желание посетить российскую столицу. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает URA.RU. По его словам, в Москву ожидаются президенты Абхазии, Белоруссии, Лаоса и Южной Осетии, а также верховный правитель Малайзии и руководство Сербии во главе с Милорадом Додиком.

Ушаков отметил, что в этом году специальные приглашения на празднование не рассылались, однако ряд зарубежных политиков захотели принять участие в мероприятиях вместе с российским руководством.

Он добавил, что церемония встречи иностранных гостей начнется в 9:45. После парада Владимир Путин вместе с зарубежными лидерами и ветеранами возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а затем в Кремле пройдет торжественный прием.