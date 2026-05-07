Стало известно, какие факторы смогут улучшить работу россиян

68% жителей Центральной России считают, что автоматизация поможет им работать лучше. По мнению опрошенных, на эффективность их работы влияют не только технологии, но и общение с коллегами и условия труда, сообщает hh.ru.

На первом месте среди факторов, влияющих на работу, оказалась автоматизация. 68% респондентов уверены, что она сделает их работу более эффективной. Особенно активно эту идею поддерживают молодые люди: среди тех, кому до 18 лет, 73% за автоматизацию, а среди 18-24 лет — 76%. В профессиях, связанных с маркетингом, финансами и юриспруденцией, поддержка автоматизации еще выше — до 83%.

Также 59% опрошенных считают, что продуктивность повысится, если руководство будет прислушиваться к мнению сотрудников о том, как улучшить рабочие процессы. Повышение зарплаты важно для 56% респондентов. Возможности для обучения и улучшение условий труда важны для 51% работников.

Каждый третий (34%) считает, что работа станет лучше, если компании оптимизируют административные процессы и сократят количество совещаний. Другие факторы, упомянутые респондентами, включают снижение текучки кадров (24%) и расширение штата (21%).