Синоптики предупредили о нестабильной погоде в Рязани до 20 мая

Специалисты НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина сообщили о непредсказуемой погодной ситуации в период с 8 по 20 мая. Отмечается, что в начале мая регион оказался в зоне выноса тропического воздуха из Средиземноморья, что привело к аномально высоким температурам (свыше +30°C). Однако уже 7 мая, по оценке специалистов, станет последним днем этого потепления. Далее ожидается ухудшение погоды и постепенное похолодание.

8 мая в регионе еще сохранится относительно теплая погода до +23°C…+25°C, но во второй половине дня начнет усиливаться облачность. Осадки пройдут преимущественно по северу области.

9 мая прогнозируется облачная и прохладная погода: днем около +13°C, ночью около +7°C. Осадки маловероятны.

В последующие дни возможны колебания погоды из-за влияния циклонов и антициклонов. Ожидаются периоды дождей, кратковременные похолодания и последующие потепления. К середине месяца температура может вновь подняться до +16°C…+20°C, а ближе к 17-19 мая — до +26°C…+27°C.

Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.