Сенатор Мурог заявил о необходимости контроля ИИ в работе с архивами

Внедрение ИИ может привести к ошибкам в распознавании старинных шрифтов и созданию неверной информации. Он отметил, что, несмотря на преимущества, важно создать надежную систему контроля, чтобы сохранить историческую правду. По словам Мурога, в Федеральном собрании уже обсуждается законопроект, который предложит создание реестра проверенных ИИ-моделей и их безопасность. Сенатор также подчеркнул важность соблюдения этических принципов при использовании ИИ, включая защиту персональных данных и равный доступ к технологиям для всех архивов в стране. В среду он встретился с директором Рязанского исторического музея, чтобы обсудить внедрение ИИ в архивное дело и возможности сотрудничества с «Яндексом».

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в работу с архивами может привести к ошибкам в распознавании старинных шрифтов и созданию неверной информации. Об этом рассказал сенатор РФ, представитель от Рязанской областной Думы Игорь Мурог.

Он отметил, что, несмотря на преимущества технологий для анализа исторических данных, важно создать надежную систему контроля, чтобы сохранить историческую правду.

По словам Мурога, в Федеральном собрании уже обсуждается законопроект, который предложит создание реестра проверенных ИИ-моделей и их безопасность. Это поможет гарантировать точность работы с архивами и уменьшить количество ошибок.

Сенатор также подчеркнул важность соблюдения этических принципов при использовании ИИ, включая защиту персональных данных и равный доступ к технологиям для всех архивов в стране. В среду он встретился с директором Рязанского исторического музея, чтобы обсудить внедрение ИИ в архивное дело и возможности сотрудничества с «Яндексом».