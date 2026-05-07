С 1 марта 2027 года в РФ изменится порядок аннулирования водительских прав

С 1 марта 2027 года добавится новое основание: если водитель после выявления признаков заболевания (в ходе планового медосмотра) получит уведомление о необходимости внеочередного обязательного медосвидетельствования и не пройдёт его в течение трех месяцев, его права аннулируют. Таким образом, отказ или уклонение от такого освидетельствования будет приравнено к наличию противопоказаний.

С 1 марта 2027 года в РФ изменится порядок аннулирования водительских прав.

Правительство РФ расширяет перечень оснований, по которым водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию. Сейчас права можно лишиться при подтвержденных медицинских противопоказаниях к управлению автомобилем.

