Рязанскую организацию признали банкротом из-за долга почти в миллион

Микрокредитная компания — Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства подала иск с требованием признать банкротом ООО «Центр Ресурс» из-за долга в 931 924 рублей. Об этом 7 мая сообщили в соцсетях арбитражного суда. Суд удовлетворил требование и ввёл упрощённую процедуру банкротства — конкурсное производство в режиме отсутствующего должника. Основания перечислили следующие: ООО «Центр Ресурс» фактически прекратило деятельность; в течение года до подачи заявления по банковским счетам общества не было операций; регистрирующий орган неоднократно решал исключить организацию из ЕГРЮЛ. Решение не вступило в законную силу.