Рязанка фиктивно прописала в квартире 14 иностранцев

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 60-летней местной жительницы, подозреваемой в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным правоохранителей, женщина поставила на учет в своей квартире на улице Магистральной 14 граждан одной из стран Средней Азии — 12 мужчин и двух женщин в возрасте от 17 до 45 лет. Фактически они там не проживали.

За оформление регистрации рязанка получила денежное вознаграждение.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке иностранцев на учет. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.