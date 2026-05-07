Рязанцы пожаловались на вонь химической гари в Дягилеве

По словам местных жителей, ночью 6 мая они проснулись от едкого химического запаха, у них начались тошнота и головные боли. За окном у них — труба, из которой идет выброс, — это происходит в районе Прижелезнодорожной. По словам горожан, год назад они обращались в Роспотребнадзор, где подтвердили, что владелец организации на этой улице занимается утилизацией медицинских отходов, но никаких реальных мер принято не было.

