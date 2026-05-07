Рязанцы пожаловались на состояние дороги во дворах на улице Интернациональная

Рязанцы пожаловались на состояние дороги во дворе дома 23 на улице Интернациональная. Об этом сообщили в соцсетях. На кадрах видно, что дорога утонула в большой лужи, в которой валяются ветки и шины. Рядом также валяется мусор. «Ездить по ней — все равно что плыть по морю! Это дорога к „космической стоматологии“ — просто ужас!», — пишут очевидцы. Кроме того, жители отметили, что из-за двойной сплошной линии на главной трассе, половина жильцов квартала вынуждена пользоваться этим объездом. Рязанцы надеются, что на проблему обратят внимание и решал ее поскорее.

