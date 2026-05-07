Россияне стали чаще покупать бумажные карты из-за перебоев с интернетом

На фоне ограничений мобильного интернета в России вырос спрос на бумажные карты и атласы. Об этом сообщили «Осторожно, новости» со ссылкой на издательство АСТ non-fiction. По данным издательства, продажи в категории «Атласы и карты автодорог» выросли на 55% в денежном выражении по сравнению с первым кварталом прошлого года. Также увеличился спрос на туристические путеводители и атласы.

На фоне ограничений мобильного интернета в России вырос спрос на бумажные карты и атласы. Об этом сообщили «Осторожно, новости» со ссылкой на издательство АСТ non-fiction.

По данным издательства, продажи в категории «Атласы и карты автодорог» выросли на 55% в денежном выражении по сравнению с первым кварталом прошлого года. Также увеличился спрос на туристические путеводители и атласы.

В АСТ отмечают, что интерес к бумажной картографии начал расти еще несколько лет назад, однако в 2026 году тенденция усилилась на фоне проблем с мобильным интернетом.

Среди самых популярных изданий оказались карты России и мира, атласы автодорог, а также туристические карты Москвы и Санкт-Петербурга.