Россиянам напомнили о наказании для родителей, ругающих матом своих детей

Отмечается, что родителям, ругающихся матом на детей может быть наложен штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб. А если оскорбление нанесено публично, штраф возрастает до 10 тыс. руб. Эксперт уточнил, что если это происходит регулярно, родитель может получить до трех лет тюрьмы.

Об этом сообщает «Газета. ру»,

