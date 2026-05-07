Роспотребнадзор: в России клещи могут переносить вирусы Мукава и Нуомин

В России клещи, помимо клещевого энцефалита, могут переносить и другие опасные вирусы, такие как Бейджи найроварус, вирус Мукава и вирус Лесное. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, подчеркивая, что эти вирусы были выявлены на Северо-Западе страны и ранее обнаружены в сыворотках крови людей в Китае и Японии. Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера провел секвенирование РНК вирусов, найденных в клещах. Однако, как отметили эксперты, сами вирусы не были выделены, и их биологические свойства пока не изучены. Предположения о патогенности основаны на аналогичных находках в других странах, где эти вирусы были связаны с инфекциями у людей.

Специалисты предупреждают, что мутации в геномах вирусов происходят постоянно. Некоторые из них могут приводить к потере жизнеспособности вируса, а другие — наоборот, усиливать его адаптивные способности. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что полное уничтожение вирусов невозможно, так как они являются частью природного биоценоза.

