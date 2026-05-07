Опрос: 54% рязанцев выступили против переноса январских каникул на майские праздники

Идею Общественной палаты сделать непрерывные майские праздники с 1 по 9 мая за счёт сокращения новогодних выходных не поддержали 54% жителей Рязани. Они опасаются уменьшения зарплаты и не хотят менять зимний отдых. Только 31% высказались «за», в основном из-за более благоприятной погоды весной. Мужчины одобряют чаще женщин (34% против 28%), а с ростом доходов поддержка инициативы увеличивается (с 20% среди зарабатывающих до 100 тыс. до 43% среди получающих от 150 тыс.).