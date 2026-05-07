На Солнце зафиксировали сильную вспышку

Вспышка предпоследнего класса мощности M2.6 произошла в 18:14 7 мая. Ее продолжительность составила 70 минут. В публикации напомнили, что вспышки в зависимости от мощности делятся на классы A, B, C, M и X. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой провоцируют магнитные бури на Земле.