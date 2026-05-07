На ГРПЗ состоялось собрание Молодежного центра предприятия

Совет Молодежного центра Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провел отчетное собрание с участием координаторов по работе с молодежью в подразделениях и молодых работников ГРПЗ. Члены Совета Молодежного центра отчитались за 2025 год: рассказали о проведенных мероприятиях и реализованных инициативах по оптимизации работы объединения, представили план работы на 2026 год и познакомили с обновленным составом Совета.

Также были объявлены итоги конкурса «Лучший молодой сотрудник АО «ГРПЗ» по итогам 2025 года. Победителями в четырех номинациях «Лучший молодой рабочий», «Лучший молодой инженер», «Лучший молодой специалист» и «Лучший молодой активист» стали Александр Пискулин, Юлия Чижикова, Станислав Загинайко и Ольга Заикина соответственно.

На мероприятии наградили победителей конкурса «Лучший координатор в подразделениях» по итогам 2025 года, ими стали 7 человек: Игорь Крысин, Илья Серебряков, Максим Желнеев, Марина Простова, Павел Кашаев, Валерия Воронова и Евгения Сорока. Все они получили памятные подарки и дипломы, а также денежные премии. Кроме того, сотрудники разных подразделений предприятия, которые внесли значительный вклад в работу Молодежного центра в прошедшем году, были отмечены благодарностями.

«Каждый год мы растем и развиваемся, совершенствуем традиционные мероприятия, такие как интеллектуальный турнир «Эрудит» или фотоквест, и пробуем новое. Молодежный центр в масштабах всего предприятия играет немаловажную роль, ведь на ГРПЗ работает большое количество молодых людей. Наша цель — вовлечь молодежь в корпоративную жизнь, дать возможность энергичным, творческим и эрудированным работникам проявить себя, почувствовать частью огромного и дружного заводского коллектива.

Но это не все: мы проводим ряд культурно-массовых, спортивных и научно-технических мероприятий для всех желающих, способствуем объединению и сплочению не только молодежи, но и всех сотрудников предприятия, что идет на пользу производственному процессу», — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

В завершение мероприятия от имени руководства ГРПЗ к собравшимся обратился советник генерального директора по стратегическому развитию, заслуженный ветеран труда завода, почетный гражданин города Рязани, почетный гражданин Рязанской области Евгений Семенович Баранкин. Он пожелал молодежи постоянного движения вперед, продолжения лучших корпоративных традиций и успешной плодотворной деятельности на благо завода.

Молодежный центр ГРПЗ образован в 2005 году. Деятельность объединения направлена на создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников предприятия в различных сферах деятельности.