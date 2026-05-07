На Биостанции РГУ зацвела груша лесная

Эксперты отметили, что в этом году сроки цветения многих растений запаздывают и на Биостанции РГУ до сих пор господствуют первоцветы. «Однако, первые майские признаки уже начали появляться. Например, зацвела Груша лесная (Pyrus communis subsp. pyraster). Плоды у неё мелкие и горьковатые, зато цветы — умопомрачительные», — подчеркнули в сообщении.

