Минцифры РФ: 9 мая в Москве ограничат мобильный интернет и SMS

Доступ к мобильному интернету и SMS-сообщениям будет ограничен в Москве 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

При этом 7 и 8 мая связь остается без плановых ограничений, однако при возникновении угроз возможны оперативные меры. Ранее операторы предупреждали москвичей об ограничениях в период с 5 по 9 мая.