Ситуацию с обвалом грунта в Елатьме взял на контроль глава округа Бахилов

Глава Касимовского округа Иван Бахилов взял на контроль ситуацию с обвалом грунта в Елатьме на улице Янина. Об этом он написал в своих соцсетях. «Ситуация требует немедленного реагирования и профессионального подхода. Встретился с жителями дома, обсудили проблему, проработали текущее состояние участка и, что самое важное — меры безопасности. Ситуацию держу на личном контроле», — написал он. Напомним, обрушение приусадебного участка приблизилось к жилому дому на 10 метров. В администрации города помочь не смогли, поэтому люди обратились за помощью к властям Касимова.

Глава Касимовского округа Иван Бахилов взял на контроль ситуацию с обвалом грунта в Елатьме на улице Янина. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Ситуация требует немедленного реагирования и профессионального подхода. Встретился с жителями дома, обсудили проблему, проработали текущее состояние участка и, что самое важное — меры безопасности. Ситуацию держу на личном контроле», — написал он.

Напомним, обрушение приусадебного участка приблизилось к жилому дому на 10 метров. В администрации города помочь не смогли, поэтому люди обратились за помощью к властям Касимова.