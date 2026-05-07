Эксперт допустил падение доллара до 50 рублей

Курс доллара по отношению к рублю может опуститься до 50-51 рубля. Такой прогноз в эфире Радио РБК дал управляющий активами Роман Андреев. По его словам, одной из причин укрепления рубля стало решение Минфина возобновить с 8 мая покупки валюты и золота по бюджетному правилу. При этом объемы операций оказались ниже ожиданий рынка — около 5,8 млрд рублей в день. Эксперт также считает, что ключевым фактором остается общее ослабление доллара. Он отметил, что индекс американской валюты DXY снижается уже много лет и сейчас находится на критическом уровне.

Андреев полагает, что в случае дальнейшего падения индекса инвесторы могут начать массово уходить в золото, что усилит давление на доллар.