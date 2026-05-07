Дирекцию дорог Рязанской области через суд обязали отремонтировать дорогу. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Речь идет о дороге Сараи — Кривское — Муравлянка — Ягодное — Алексеевка — Троицкое в Сараевском районе. Местные жители заявили, что покрытие нужно капитально ремонтировать. Кроме того, там необходимо нанести дорожную разметку, обустроить тротуары, установить освещение.

Дирекции дорог прокуратура вносила представление. Однако полностью нарушения не устранили. Тогда прокурор обратился в суд.

Ответчика обязали привести дорогу в нормативное состояние. Прокуратура проконтролирует ремонт.