ЦБ спрогнозировал снижение инфляции до 4% во второй половине 2026 года

Банк России заявил, что накопленная жесткость денежно-кредитной политики должна обеспечить возвращение устойчивой инфляции к 4% во второй половине 2026 года. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки. В ЦБ отметили, что в первом квартале 2026 года рост внутреннего спроса начал замедляться, а текущие темпы роста цен оказались ниже февральских прогнозов регулятора.

Банк России заявил, что накопленная жесткость денежно-кредитной политики должна обеспечить возвращение устойчивой инфляции к 4% во второй половине 2026 года. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.

В ЦБ отметили, что в первом квартале 2026 года рост внутреннего спроса начал замедляться, а текущие темпы роста цен оказались ниже февральских прогнозов регулятора.

Также в Банке России сообщили, что в феврале-апреле снизились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания бизнеса, несмотря на действие отдельных проинфляционных факторов. Ранее эти показатели росли в конце 2025-начале 2026 года.