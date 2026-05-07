Более 400 рязанцев получили путевки с начала 2026 года

С начала 2026 года более 400 жителей Рязанской области получили бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщили в региональном отделения Соцфонда России. Часть льготников уже прошла лечение, остальные отправятся в санатории в мае. Продолжительность лечения обычно составляет 18 дней, а для пациентов с травмами спинного и головного мозга — до 42 дней.

На программу выделили свыше 49 млн рублей. Часть льготников уже прошла лечение, остальные отправятся в санатории в мае.

Путевки предоставляют федеральным льготникам — инвалидам, ветеранам боевых действий, участникам ВОВ, пострадавшим от радиации и другим категориям граждан.

Для получения путевки необходимо сохранить набор социальных услуг в натуральной форме, иметь медицинские показания и оформить справку у врача. Подать заявление можно лично или через Госуслуги.

