АвтоВАЗ запатентовал дизайн нового кроссовера

АвтоВАЗ запатентовал промышленный образец нового кроссовера, изображения которого появились в базе Федерального института промышленной собственности. Отмечается, что заявка на патент была подана еще в декабре 2025 года, а в мае 2026-го ее одобрили. В самом документе не упоминается название новинки. Однако, судя по изображениям, речь идет о кроссовере T-134. Прототип под таким названием был впервые показан президенту России Владимиру Путину в январе 2025 года.

