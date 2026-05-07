А что в кино? «Шурале», «Отец» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедийная мелодрама «Холостяк в Италии» (США). История о мужчине, которого бросила невеста прямо у алтаря после того, как он оплатил роскошную свадьбу в Италии. Вместо медового месяца он отправляется в запланированное путешествие один, не зная, что делать дальше.

Фэнтези-триллер «Шурале» (Россия). В поисках пропавшего брата девушка возвращается в родную деревню, где сталкивается с таинственной силой, скрывающейся в глубине леса, и собственным прошлым.

Военно-историческая драма «Отец» (Россия). 1942 год. Сибирский охотник уходит добровольцем на фронт, чтобы найти сына, числящегося пропавшим без вести, и возглавляет группу снайперов на передовой.

