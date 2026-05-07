46-летний житель Калуги задержан за попытку взяточничества в Рязанской области

По версии следствия, с июня 2025 года по февраль 2026 года обвиняемый, являющийся руководителем отдела в одной из организаций Калуги, неоднократно предлагал своему коллеге, начальнику отдела в организации Рязанского округа, незаконное вознаграждение за содействие в расширении сотрудничества и отсутствие препятствий в коммерческой деятельности между двумя организациями. В феврале 2026 года, во время передачи взятки в размере 560 тысяч рублей, обвиняемого задержали сотрудниками правоохранительных органов. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рязанский районный суд.

Прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Калуги в связи с подозрением в коммерческом подкупе. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По версии следствия, с июня 2025 года по февраль 2026 года обвиняемый, являющийся руководителем отдела в одной из организаций Калуги, неоднократно предлагал своему коллеге, начальнику отдела в организации Рязанского округа, незаконное вознаграждение за содействие в расширении сотрудничества и отсутствие препятствий в коммерческой деятельности между двумя организациями.

В феврале 2026 года, во время передачи взятки в размере 560 тысяч рублей, обвиняемого задержали сотрудниками правоохранительных органов. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рязанский районный суд.