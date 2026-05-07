Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
26°
Птн, 08
23°
Сбт, 09
12°
ЦБ USD 75.22 -0.12 07/05
ЦБ EUR 88.06 -0.29 07/05
Нал. USD 77.08 / 76.90 07/05 12:50
Нал. EUR 91.71 / 92.10 07/05 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 105
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 169
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 443
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
4 404
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
12-летний рязанец Владимир Бочаров занял первое место на Чемпионате Европы по шахбоксу
12-летний спортсмен из Рязани Владимир Бочаров принял участие в Чемпионате Европы по шахбоксу, который прошел в Стамбуле с 27 апреля по 3 мая 2026 года. В категории «BOYS 12-13» в весе 35 кг он завоевал первое место сразу в двух дисциплинах: «шахбокс-классик» и «шахбокс-фит», пишет «Рязанская областная газета». Известно, что в турнире участвовали спортсмены из 10 стран, включая Россию, Турцию, Грузию и Францию. Российская команда завоевала 52 золотые, 30 серебряных и 25 бронзовых медалей. Президент Федерации шахбокса Рязанской области Александр Смирнов отметил, что подготовка Владимира Бочарова к чемпионату была очень тщательной, с акцентом на интеграцию бокса и шахмат.

12-летний спортсмен из Рязани Владимир Бочаров принял участие в Чемпионате Европы по шахбоксу, который прошел в Стамбуле с 27 апреля по 3 мая 2026 года. В категории «BOYS 12-13» в весе 35 кг он завоевал первое место сразу в двух дисциплинах: «шахбокс-классик» и «шахбокс-фит», пишет «Рязанская областная газета».

Известно, что в турнире участвовали спортсмены из 10 стран, включая Россию, Турцию, Грузию и Францию. Российская команда завоевала 52 золотые, 30 серебряных и 25 бронзовых медалей.

Президент Федерации шахбокса Рязанской области Александр Смирнов отметил, что подготовка Владимира Бочарова к чемпионату была очень тщательной, с акцентом на интеграцию бокса и шахмат.

Отмечается, что рязанский школьник начал заниматься шахматами с четырех лет и уже к семи годам показал отличные результаты.

Его тренер по шахматам Станислав Козлов подчеркнул, что раннее начало занятий дало ему значительное преимущество над соперниками. В Стамбуле Володя провел четыре боя и одержал победу в каждой шахматной партии.

Отец Владимира, Илья Бочаров, рассказал, что его сын успешно конкурировал с сильнейшими атлетами своего возраста. В ближайших планах у Владимира — участие в Открытом региональном турнире по боксу и крупном шахматном турнире «Есенинская Русь», а также подготовка к Чемпионату мира по шахбоксу осенью этого года.