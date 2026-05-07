12-летний рязанец Владимир Бочаров занял первое место на Чемпионате Европы по шахбоксу

12-летний спортсмен из Рязани Владимир Бочаров принял участие в Чемпионате Европы по шахбоксу, который прошел в Стамбуле с 27 апреля по 3 мая 2026 года. В категории «BOYS 12-13» в весе 35 кг он завоевал первое место сразу в двух дисциплинах: «шахбокс-классик» и «шахбокс-фит», пишет «Рязанская областная газета». Известно, что в турнире участвовали спортсмены из 10 стран, включая Россию, Турцию, Грузию и Францию. Российская команда завоевала 52 золотые, 30 серебряных и 25 бронзовых медалей. Президент Федерации шахбокса Рязанской области Александр Смирнов отметил, что подготовка Владимира Бочарова к чемпионату была очень тщательной, с акцентом на интеграцию бокса и шахмат.

Отмечается, что рязанский школьник начал заниматься шахматами с четырех лет и уже к семи годам показал отличные результаты.

Его тренер по шахматам Станислав Козлов подчеркнул, что раннее начало занятий дало ему значительное преимущество над соперниками. В Стамбуле Володя провел четыре боя и одержал победу в каждой шахматной партии.

Отец Владимира, Илья Бочаров, рассказал, что его сын успешно конкурировал с сильнейшими атлетами своего возраста. В ближайших планах у Владимира — участие в Открытом региональном турнире по боксу и крупном шахматном турнире «Есенинская Русь», а также подготовка к Чемпионату мира по шахбоксу осенью этого года.