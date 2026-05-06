Жители Ряжска пожаловались на переполненные мусорные баки

Жители Ряжска обратились с жалобой на переполненные контейнеры для мусора. Сообщение появилось в соцсетях. По их словам, проблема возникла на улице Ленина, 154 в Дегтяном. Баки переполнены, в том числе из-за складированных веток, и выбрасывать отходы стало некуда.

Горожане отмечают, что исправно платят за вывоз мусора и просят регионального оператора оперативно решить проблему.