Жители одного из округов Рязанской области остались без света

Жители Ухоловского округа остались без электричества 6 мая. Об этом сообщила райадминистрация. Отмечается, что света не будет до 17:00 часов в рабочем поселке Ухолово на улице Ильича. В сообщении уточнили, что в это время будет проводиться регулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 10-14 с применением АГП.

Жители Ухоловского округа остались без электричества 6 мая. Об этом сообщила райадминистрация.

Отмечается, что света не будет до 17:00 часов в рабочем поселке Ухолово на улице Ильича.

В сообщении уточнили, что в это время будет проводиться регулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 10-14 с применением АГП.