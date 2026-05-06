Жители одного из округов Рязанской области остались без света
Жители Ухоловского округа остались без электричества 6 мая. Об этом сообщила райадминистрация. Отмечается, что света не будет до 17:00 часов в рабочем поселке Ухолово на улице Ильича. В сообщении уточнили, что в это время будет проводиться регулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 10-14 с применением АГП.
