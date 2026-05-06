За ночь над Россией перехватили 53 беспилотника

Минобороны РФ сообщило, что за ночь над территорией страны уничтожили 53 украинских беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Отмечается, что это произошло с 21:00 5 мая до 7:00 6 мая по московскому времени. Беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Московским регионом, Крымом и Черным морем.

