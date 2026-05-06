Во время празднования Дня Победы в Рязани изменят схему движения транспорта

Подробности о движении транспорта 9 мая можно посмотреть по ссылке.

Во время празднования Дня Победы в Рязани изменят схему движения транспорта. Об этом сообщает мэрия.

Отмечается, что из-за закрытия движения транспорта по Первомайскому проспекту и улице Чкалова 9 мая с 16.00 до 19.00 движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме:

троллейбусы маршрутов №№ 1, 9, 10, 16, 16А из Московского района будут следовать до остановочного пункта «ТД Барс» и обратно;

троллейбусы маршрута № 5 внутренний от конечной остановки «ул. Строителей» будут следовать по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Дзержинского, далее по своему маршруту;

троллейбусы маршрута № 5 наружный от остановки «Дом Художника» будут следовать по улицам Дзержинского, Гагарина, Стройкова, Островского, далее по своему маршруту;

автобусы маршрута № 2 будут следовать до остановочного пункта «УРТ», далее на разворот на ул. Высоковольтной;

автобусы маршрутов №№ 7, 7А, 13, 15, 24, 27, 46 М³ от остановки «Дом художника» и обратно будут следовать по ул. Вокзальной, Вокзал Рязань-1, далее по своим маршрутам;

автобусы маршрутов №№ 47М2, 53 М², 66 М², 68 М³, 73 М², 75 М² от остановки ТД «Барс» и обратно будут следовать по ул. Вокзальной, Вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту, далее по своим маршрутам;

автобусы маршрута № 58М2 от остановки ТД «Барс» и обратно будут следовать по ул. Вокзальной, Вокзал Рязань-2, улицам Чкалова, Весенней, Высоковольтной, далее по своему маршруту;

автобусы маршрута № 88М2 от остановки «Центральный рынок"и обратно будут следовать по улицам Маяковского, Первомайский проспект, Вокзальной, Вокзал Рязань-1, далее по своему маршруту;

автобусы маршрутов №№ 30М3, 50 М³, 71 М², 95 М² от остановкиТД «Барс» и обратно будут следовать по ул. Вокзальной, Вокзал Рязань-2, улицам Чкалова, Весенней, Высоковольтной, Дзержинского, далее по своим маршрутам;

автобусы маршрута № 77М2 от остановки «Вокзал Рязань-2» и обратно будут следовать по ул. Вокзальной, Вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту.

Помимо этого, с 06.00 до 18.00 9 мая в связи с закрытием движения по площади Соборной транспорт будет следовать по следующей схеме: